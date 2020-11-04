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Balıkesir Valisi Şıldak: Son 1 haftada koronavirüs vakalarında 3 kat artış var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 21:14 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Son bir haftada, Kovid-19 vakalarında 3 kat artış var ve 65 yaş üstünde yoğun bakıma yatış sayılarında ani bir sıçrama var. Hayatını kaybedenlerin sayısı da yükseliyor." dedi.

Balıkesir Valisi Şıldak: Son 1 haftada koronavirüs vakalarında 3 kat artış var

Bandırma Gazeteciler Cemiyetini (BGC) ziyaret eden Şıldak, burada yaptığı konuşmada, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığını belirtti.

"HAREKETLİLİĞİ VE TEMASI AZALTMAK LAZIM"

Hasta sayısı, yatan hasta ve yoğun bakım hasta sayısının arttığını dile getiren Şıldak, şunları kaydetti:

"Alanı sürekli, hassasiyetle takip ediyoruz. İnsanlarımızı sürekli uyarıyoruz. Bu konuda biz de her çeşit önlemi alıyoruz ve hayata geçiriyoruz. Artık bu noktadan sonra beklentimiz, vatandaşların her kurala uyması. Buna ihtiyaç var. Gidişat o ki sadece bizim bu konudaki çalışmalarımız yetmez. Vatandaşların açıkladığımız tedbirlere uymamaları durumunda salgını önleme konusunda, başarılı olamayız. Kırsal mahallelerde hızlı bir artış görüyoruz. Mesafe kuralını daha sık uygulamak zorundayız. Maske konusunda ciddi bir aşama kat ettik. Ancak mesafe tedbirleri noktasında aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ev ziyaretleri, komşu, akraba ziyaretlerinin artık yapılmamasını öneriyoruz. Hareketliliği, teması azaltmamız lazım."

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Şıldak, il düzeyindeki tüm verileri yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Şu anda 16 kırsal mahallede karantina uyguluyoruz ve 29 yerleşim yerinde, hane ve sokak bazında kısmi karantina uyguluyoruz." dedi.

"SON 1 HAFTADA 3 KAT ARTIŞ VAR"

Salgının ciddiyetine işaret eden Şıldak, "Son bir haftada, Kovid-19 vakalarında 3 kat artış var ve 65 yaş üstünde yoğun bakıma yatış sayılarında ani bir sıçrama var. Hayatını kaybedenlerin sayısı da yükseliyor. Paniğe kapılmayalım ama önlemlere de eksiksiz uymak zorunda olduğumuzu unutmayalım." ifadesini kullandı. (AA)

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