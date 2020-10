Balıkesir Valisi: Vaka sayısının en yüksek aşamasındayız

'EĞİTİME ARA VERDİĞMİZ OKUL YOK'

Vali Hasan Şıldak şöyle devam etti:

"Balıkesir’de tamamen karantina uyguladığımız yani eğitime ara verdiğimiz okulumuz yok. Çocuklarımızda, öğrencilerimizde veya öğretmenlerimizde zaman zaman vakalar yaşanıyor, çok yüksek seviyede değil. Bunların sayısı sınırlıdır. Buralarda en fazla sınıf bazında tedbir alıyoruz. Eğitime ara verme söz konusu değil. Ancak okullarımızda neticede toplu bulunulan ortamlar. Biz her ne kadar oralarda Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği kuralları bire bir uygulamakta isek de her şekilde gerek öğretmenlerimiz, gerek velilerimiz çok dikkat etmek durumundalar. Buralarda da daha fazla vaka olmaması için hassasiyetin oluşması ve yükselmesi gerekiyor.

'REHAVETE KAPILMAYALIM'

Aslında şu an diğer illerle de kıyasladığımız zaman bizim bazı tedbirler yönünden daha ileri uygulamalar yaptığımız, bu konuda bir eksiğimizin olmadığı açıktır. Mesela, kamu kurumlarımızda HES kodu uygulaması çok fazla ilde yok. Biz ise bunu yaklaşık bir aydır hayata geçirdik. Bunun yanında başka tedbirlerimizde oldu. Ancak burada bazı hususlar var ki devlet olarak, kurumlar olarak aldığımız tedbirler bir yere kadar işe yarar. Önemli olan asıl nokta her bir insanımızın, vatandaşımızın bu konuda tedbir almasının ve salgına karşı mücadele edilmesinin bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine ulaşmasıdır. Vatandaşlarımız inanıyorsa gereğini yaparlar. İnanmak durumundayız. Mücadele etmek, tedbir uygulamak zorunda olduğumuzu bilsek ve bunu bire bir hayata geçirsek sorun kalmayacak. Esas kural maske, mesafe ve temizlik kuralıdır. Her bir iş yerinin uyması gereken detaylı kurallar var. Bunları gerçekleştirmek yeterli olacaktır, başka bir şeye gerek yoktur. Hayatımız devam ediyor, sosyal hayat devam ediyor. Ama hayatın kontrollü yaşanması önemlidir. Sosyal hayatta kontrolle ilgili bütün kurallar da konulmuştur. Gevşememek lazım, rehavete kapılmamak lazımdır. Balıkesir’in en iyi il olma gibi bir iddiası yok. En iyi il gibi bir tanımlamayı da ben kabul etmiyorum. Korona virüs mücadelesi dinamik, canlı bir süreçtir. Bugün iyi olan, yarın, üç gün, beş gün sonra kötü olabilirsiniz. Şu an da yaşadığımız budur. Rehavete kapılmayalım. Tedbirleri hiçbir zaman gevşetmeyeceğiz. Biz denetimlerimizi, ceza uygulamalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu konuda bütün vatandaşlarımızdan, bütün esnafımızdan destek ve duyarlılık istiyoruz.