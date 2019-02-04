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Balıkesir Valisi Yazıcı: "34 yaralımız var, 4’ü kırmızı kodlu"

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Adliyesi’nde yaşanan zehirlenme olayına ilişkin "34 yaralımız var, 4’ü kırmızı kodlu" dedi.Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, adliyede yaşanan zehirlenme olayına ilişkin açıklamada bulundu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Adliyesi’nde yaşanan zehirlenme olayına ilişkin "34 yaralımız var, 4’ü kırmızı kodlu" dedi.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, adliyede yaşanan zehirlenme olayına ilişkin açıklamada bulundu. Yazıcı, "Bu olaydan ötürü şu anda 34 yaralı var. 4 kişi kırmızı kodlu. İnşallah onları da kurtaracağız. Şu an 34 zehirlenme ile ilgili kişi bulunuyor. Adliye boşaltıldı. İtfaiye ile de görüştük. Karbondioksit sızması kontrol altına alındı. Zemin katta bu gazın dağıldığı alanda teknik alanda inceleme devam ediyor. Araştırma tamamlandığında kamuoyuna bilgi vereceğiz. Zehirlenmiş vakalara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Önceliğimiz bu" dedi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan ise, "Yaralı sayısının fazla olmasının sebebi o bölgede yaralıları kurtarmaya çalışan personelin de bulunması. Mide bulantısı veya kusma şeklinde kendini gösterdi. İlk etapta zemin katta arşivde 4 kişilik bir grupta hayati tehlike var. Adli ve idari soruşturmalar başlatıldı" ifadelerini kullandı.

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