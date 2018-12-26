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Balıkesir Valisi Yazıcı, şehit ailelerini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:52 | Son Güncelleme

BALIKESİR Valisi Ersin Yazıcı, Savaştepe ilçesinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret ederek, Türk bayrağı işlenmiş halı ve zeytin fidanı hediye etti.

Balıkesir Valisi Yazıcı, şehit ailelerini ziyaret etti

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Valisi Ersin Yazıcı, Savaştepe ilçesinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret ederek, Türk bayrağı işlenmiş halı ve zeytin fidanı hediye etti.
Savaştepe ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulunan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Şehit Polis Memuru Osman Türkücü ile Şehit Piyade Uzman Çavuş İsmail Zengin'in Savaştepe'de yaşayan ailelerine konuk oldu. Şehitlerin aileleriyle sohbet eden Vali Yazıcı, her zaman olduğu gibi bundan sonra da vatan için eşlerini, evlatlarını şehit veren ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Devlet olarak şehit yakınları ve gazilere her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayan Vali Yazıcı, "Balıkesir'den bir kez daha ilan ediyorum ki, bu millete terör karşısında kimse diz çöktüremedi, çöktüremeyecek. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya, doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle birliğimizi beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Milletiyle ve devletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, hain saldırılar karşısında da sağduyusunu ve metanetini asla kaybetmeyecektir” dedi.
Vatanı bölmeye ve şanlı bayrağı indirmeye çalışan hainlere karşı güvenlik güçlerinin canları pahasına mücadele verdiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Bizlere düşen görev ise, bu vatan için canını veren asker ve polisimizin emanetlerine sahip çıkıp teröre karşı tek yumruk, dimdik ayakta durmaktır. Halkımızın güvenliği, ülkemizin huzuru ve esenliği için görevi başında şehit olan kardeşlerimiz milletimizin gönlünde her zaman var olmaya devam edecektir. Aziz şehitlerimizi her zaman saygı ve sevgiyle hatırlayacağız” diye konuştu.
Ziyaretlere Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce de eşlik ederken, Vali Yazıcı şehit ailelerine Türk bayrağı işlenmiş halı ve zeytin fidanı hediye etti.

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Balıkesir Valisi Yazıcı, şehit ailelerini ziyaret ettiBalıkesir Valisi Yazıcı, şehit ailelerini ziyaret etti

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