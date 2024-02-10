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Balıkesir ve Tekirdağ'da suç örgütleri çökertildi! Detayları Bakan Yerlikaya duyurdu

10.02.2024 08:15 | Son Güncelleme:
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“Kafes” operasyonları hız kesmeden devam ederken suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen son dakika operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Balıkesir ve Tekirdağ'da 2 organize suç örgütü çökertildi. Toplam 16 şüpheli yakalandı.

Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında “’Kafes-38’ operasyonlarında Balıkesir’de elebaşılığını Cengiz Güven’in ve Tekirdağ’da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu’nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütü çökertildi. 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Operasyonlarda Örgüt Elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı” dedi.

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Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

Organize Suç Örgütlerinin Hiçbiri Yüce Türk Adaletinden Kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek!

  • Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir, Burdur, Manisa ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca; “Tefecilik, Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarına yönelik gerçekleştirilen takipli KOM faaliyeti sonucu şüphelilerin;

  • Ekonomik yönden sıkıntıya düşen vatandaşlara faizle borç para verdikleri,

  • Borcun vadesi geldiğinde faiz artırarak değerinin çok üzerinde para istedikleri,

  • Borcunu ödeyemeyen vatandaşların araç, dükkân, tarla ve evlerine; tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koydukları,

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  • Varlıklı ve zengin iş adamlarını hedef alarak zorla alıkoydukları,

  • Alıkoydukları mağdurları serbest bırakmak için ailelerinden ve tanıdıklarından yüksek meblağlı fidye istedikleri,

  • Ayrıca uyuşturucu imal ve ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 Milyon TL değerindeki malvarlığına tedbir kararı uygulanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonlar neticesinde;

  • 312 adet senet ve 5 adet çek,
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve
  • Çok miktarda para, tapu, silah ve mühimmata el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle????????

Suç Örgütü Kurarak Halkımızın Huzurunu Bozanların Her An Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız!Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya son dakika operasyon
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