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Balıkesir'de 1 Eylül Dünya Barış Günü konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 03:34 | Son Güncelleme

Edremit ilçesindeki konserde Onur Akın sahne aldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Onur Akın konser verdi.

Edremit Belediyesi tarafından Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde sanatçı Onur Akın, yaklaşık 3 bin kişiye sevilen şarkılarını seslendirdi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, konserin başında yaptığı açıklamada, barışın sembolü zeytinin başkenti Edremit'ten tüm dünyaya barış mesajları yolladıklarını söyledi.

Yurtta ve dünyada barışın hakim olmasını dileyen Saka, "Çünkü biz 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyerek bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Barış olur mu diyorlar. Barış olur ve o barışı sağlayacak olanlar da bizleriz. Bizler birazcık fedakarlık yaparak biraz daha fazla çalışarak önce ülkemizde barışı sağlayacağız ardından bölgemizde ve dünyada barış adına atılması gerekli olan adımları atmak suretiyle barışı sağlayacağız." diye konuştu.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Onur Akın hem kendi eserlerini hem de sevilen türküleri seslendirdi. Konser sonunda Onur Akın ve protokol üyeleri gökyüzüne barış güvercinleri uçurdu.

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Balıkesir Edremit konser

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