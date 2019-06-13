Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp toprak kurtarıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından atık pillerin doğaya kontrolsüz bir şekilde bırakılmasını engellemek için oluşturulan “Çevre Dostu Balkart Projesi” sayesinde 1 milyon 600 bin metreküp toprağın kirlenmesinin önüne geçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Çevre Dostu Balkart Projesi” ile atık pillerin doğaya kontrolsüz bir şekilde atılmasının önüne geçiliyor. Başkan Yücel Yılmaz, projeye destek veren vatandaşları makamında misafir ederek ödüllendirdi. Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde, Toplu Taşıma Merkezi’nde vatandaşlara çevre hakkında bilgilendirici dokümanlar, çevre dostu bez torbası, fidan dağıtımı yapıldı.

1 milyon 600 bin toprağın kirlenmesinin önüne geçildi

1 adet pilin 4 metreküp toprağı verimsiz ve kullanılamaz hale getirdiği biliniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu proje sayesinde 400 bin adet atık pili değerlendirerek, 1 milyon 600 bin metreküp toprağın kirlenmesinin önüne geçti. Projeye teşvik amacıyla destek veren vatandaşlardan her bir atık pili 10 puan karşılığında teslim alan belediye, biriken puanlar karşılığında; Balkart yüklemesi, Çocuk Köyü bileti ve laptopla doğaseverleri ödüllendiriyor. Proje kapsamında; 3 bin 850 kişi Balkart yüklemesi, 287 kişi Çocuk Köyü bileti ve 8 kişi laptop ile ödüllendirildi.