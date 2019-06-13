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Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp toprak kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 13:24 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından atık pillerin doğaya kontrolsüz bir şekilde bırakılmasını engellemek için oluşturulan “Çevre Dostu Balkart Projesi” sayesinde 1 milyon 600 bin metreküp toprağın kirlenmesinin önüne geçildi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Çevre Dostu Balkart Projesi” ile atık pillerin doğaya kontrolsüz bir şekilde atılmasının önüne geçiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından atık pillerin doğaya kontrolsüz bir şekilde bırakılmasını engellemek için oluşturulan “Çevre Dostu Balkart Projesi” sayesinde 1 milyon 600 bin metreküp toprağın kirlenmesinin önüne geçildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Çevre Dostu Balkart Projesi” ile atık pillerin doğaya kontrolsüz bir şekilde atılmasının önüne geçiliyor. Başkan Yücel Yılmaz, projeye destek veren vatandaşları makamında misafir ederek ödüllendirdi. Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde, Toplu Taşıma Merkezi’nde vatandaşlara çevre hakkında bilgilendirici dokümanlar, çevre dostu bez torbası, fidan dağıtımı yapıldı.

1 milyon 600 bin toprağın kirlenmesinin önüne geçildi
1 adet pilin 4 metreküp toprağı verimsiz ve kullanılamaz hale getirdiği biliniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu proje sayesinde 400 bin adet atık pili değerlendirerek, 1 milyon 600 bin metreküp toprağın kirlenmesinin önüne geçti. Projeye teşvik amacıyla destek veren vatandaşlardan her bir atık pili 10 puan karşılığında teslim alan belediye, biriken puanlar karşılığında; Balkart yüklemesi, Çocuk Köyü bileti ve laptopla doğaseverleri ödüllendiriyor. Proje kapsamında; 3 bin 850 kişi Balkart yüklemesi, 287 kişi Çocuk Köyü bileti ve 8 kişi laptop ile ödüllendirildi.

Kampanya bu yıl da devam edecek
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kampanyaya en çok destek veren çevre dostu vatandaşları makamında ağırladı. Projeyle ilgili görüşlerini belirten Başkan Yılmaz “Karesi ve Altıeylül ilçelerinde Çevre Koruma Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu kampanya neticesinde bir yıllık kampanyaya iştirak eden en başarılı çevreye duyarlı atık pil toplayan vatandaşlarımız sembolik de olsa ödüllendiriliyorlar. Kampanyamız bu yıl da ilan edilecek. Bu kampanyaya duyarlılık gösterip emek veren ve burada ödüle layık olan ama bir şekilde kampanyaya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Şehrimizin daha temiz daha güvenli ülkemizin ve dünyanın geleceğe miras olarak daha sağlıklı bırakılması için kullandığımız bu tür atıkları uzman yerlerde doğaya karışmadan tekrar kullanılabilir hallerde geri dönüşlerine ve bertaraf edilme işlemlerine vatandaşlarımızın yardımcı olmasını talep ediyorum” dedi.

Minik recep’ten temiz gelecek çağrısı
Kampanyaya geçtiğimiz yıllarda da destek vererek kazandığı laptopları ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderenminik Recep Tayyip Erdoğan babasının da desteğiyle bu yıl 6 bin 240 atık pil topladı. Minik Recep “Atık pil çöp değildir. Çevreyi temiz tutalım; temiz çevre, temiz gelecek.” diyerek kendisi gibi herkesin bu kampanyaya destek olması çağrısında bulundu. Daha sonra vatandaşlara ödüllerini takdim eden Başkan Yılmaz “Güzel bir Balıkesir için herkesin el birliğiyle çalışması gerekiyor. Öncü olan arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.

Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp toprak kurtarıldı

Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp toprak kurtarıldı

Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp toprak kurtarıldı

Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp toprak kurtarıldı

Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp toprak kurtarıldı

Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp toprak kurtarıldı

Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp toprak kurtarıldı

Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp toprak kurtarıldı

Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp toprak kurtarıldı

Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp toprak kurtarıldı

Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp toprak kurtarıldı

Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp toprak kurtarıldı

Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp toprak kurtarıldı
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