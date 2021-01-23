Balıkesir’de 10 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı operasyonda 10 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. 3 kişi adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 7 kişi haklarında yapılan adli işlem sonrası serbest kaldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Bigadiç ilçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada 10 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 3’ü adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 7 şüpheli şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 321 adet sentetik ecza hap, 0,45 gram esrar, 0,42 gram bonzai, 0,63 gram metamfetamin, 790 TL. uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 6 adet dolu kartuş ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi.

