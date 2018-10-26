Balıkesir'de 102 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 102 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Ortunç Koyu mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ağaçlık alanda saklanan kişiler olduğunu fark etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 102 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonda, ambalaj içinde bulunan şişme bot ve motor ele geçiren ekipler, düzensiz göçmenleri iki organizatörün bölgeye getirdiği bilgisine ulaştı.

Araştırmalarını genişleten ekipler, 51 KJ 571 plakalı kamyonla Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bulunduğunu tespit ettikleri zanlılar K.Ç. ve H.Ç'yi gözaltına aldı.

Ayvalık Jandarma Komutanlığına getirilerek yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme desteği sağlanan göçmenlerin işlemleri sürüyor.

