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Balıkesir'de 107 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 15:45 | Son Güncelleme

Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Havran ilçelerinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Ayvalık Küçükköy, Edremit Narlı, Havran İnönü ve Eseler mahallelerinde devriye ve takip faaliyetleri sonucu yabancı uyruklu grupları tespit etti.

Kadınlar ve çocukların da bulunduğu 89'u Afganistan, 4'ü İran uyruklu, 14'ü de bazı Afrika ülkelerinden 107 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlattı.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettikleri iddiasıyla M.F, J.J, İ.M. ve A.H. gözaltına alındı.

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Balıkesir düzensiz göçmen

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