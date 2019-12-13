HABER

Balıkesir'de 108 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 19:02 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 108 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 108 düzensiz göçmen yakalandı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Maden Adası açıklarında Midilli Adası'na giden lastik botu fark etti.

Harekete geçen ekipler, Afganistan uyruklu 14'ü çocuk, 14'ü kadın 38 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Ayrıca Altınova Mahallesi açıklarında lastik bot ve teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 ayrı grubun da bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 Suriye, 4 Filistin, 2 Güney Afrika, 1 Irak ve 1 Kongo uyruklu 70 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Dehşete düşürdü! İşte o an Dehşete düşürdü! İşte o an
Ayvalık’ta 108 düzensiz göçmen yakalandıAyvalık’ta 108 düzensiz göçmen yakalandı
Ankara JİTEM Davası'ndan yargılanan tüm sanıklar beraat ettiAnkara JİTEM Davası'ndan yargılanan tüm sanıklar beraat etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir düzensiz göçmen

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Tapuda yeni dönem!

Tapuda yeni dönem!

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: HDP mitingine saldırı davasında karar belli oldu

HDP mitingine saldırı davasında karar!

2020 bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı

İBB Meclisi'nin 2020 bütçesi onaylandı

Son dakika: Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine AK Partili isimden tepki!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine tepki!

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Boğaz'dan geçti

'Palu Ailesi'nin damadından 3 kadın memura ölüm tehditi!

Kamuoyunda ‘Palu Ailesi’ olarak biliniyorlar! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.