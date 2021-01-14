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Balıkesir’de 11 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

14.01.2021 00:03 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli şahsı yakaladı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli şahsı yakaladı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 7 ayrı çalışmada; 11 şahıs yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 1,96 gram metamfetamin, 12,52 gram esrar, bin 901 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp ele geçirildi.

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