Balıkesir'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek istediğini belirledi.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde araştırma yapan ekipler, bir site yolu üzerinde 9'u çocuk 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişilerin bir otomobille bölgeye getirilip bırakıldığı öğrenildi.

Jandarma, organizatör olduğu değerlendirilen Ş.C.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

