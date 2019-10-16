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Balıkesir'de 13 yıl önce teyze kızlarının öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 19:24 | Son Güncelleme

Okula gitmek için evden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın cinayetine ilişkin davada, adli tıp heyeti oluşturulması kararı aileyi sevindirdi - Büşra'nın annesi Hanife Karabacak: - "Devletimize güveniyorum, inşallah bulunur. Tek isteğimiz iki çocuğun kanı yerde kalmasın"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, 13 yıl önce okula gitmek için evden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin davada, adli tıp heyeti oluşturulması kararı Karabacak ailesini memnun etti.

Savaştepe ilçesinde 21 Mart 2006'da işlenen cinayete ilişkin aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanan davanın önceki günkü duruşmasında verilen adli tıp heyeti oluşturulması kararı acılı anne ve babayı sevindirdi.

Büşra Karabacak'ın babası Mustafa Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, cinayetten 13 yıl sonra soruşturmayı tamamlayan savcılığın, Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y. hakkında 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'cinsel istismar' suçlarından dava açmasının kendilerini umutlandırdığını dile getirdi.

Davada, adli genetikçilerden oluşan bir heyet kurulması kararının kendilerini çok sevindirdiğini belirten Karabacak, şunları söyledi:

"Oluşturulacak heyete güveniyoruz. Bizim isteğimiz bir kişinin bile zan altında kalmaması. Devletimizin bir an önce herkesi huzura ve refaha çıkaracağına sonuna kadar inancım ve güvencim var. Haberi duyunca biz biraz daha rahatladık. Sonuna kadar devletimiz bu olayın arkasından gidecek, biz de bırakmayacağız. Bizim en büyük isteğimiz, katiller bir gün dahi güneş görmeyip ömrünün sonuna kadar cezasını çeksin."

Anne Hanife Karabacak da katillerin bulunacağına inandığını vurguladı.

Çocuklarının katillerinin bulunması için hep uğraştıklarını aktaran Karabacak, "Devletimize güveniyorum, inşallah bulunur. Tek isteğimiz iki çocuğun kanı yerde kalmasın. Eğer bu işi gerçekten çözmeye kalkacaklarsa, bizim için de değil yapan için de değil sadece iki çocuk için Allah için yapsınlar. Sonuna kadar bunu istiyoruz." ifadesini kullandı.

Anne Hanife ve baba Mustafa Karabacak daha sonra kızlarının mezarına giderek dua etti.

- Olay

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde oturan ve 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı olarak bulunmuştu.

Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle 11 yıl aradan sonra Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E, Ahmet Ç. İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi.

Olaya ilişkin dava, 6 Aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanmıştı.

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