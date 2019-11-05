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Balıkesir'de 13 yıl önce teyze kızlarının öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 19:06 | Son Güncelleme

Savaştepe ilçesinde evden ayrıldıktan 44 gün sonra cesetleri bulunan Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın cinayetine ilişkin davanın duruşması, Adli Tıp heyetinin bilirkişi raporunu sunmaması nedeniyle 20 Ocak 2020'ye ertelendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek üzere evden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, maktul Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe ve babası Yüksel Yıldırım, maktul Büşra Karabacak'ın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak ile avukatları ve yakınları katıldı.

"Kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "cinsel istismar" suçlarından yargılanan tutuksuz sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Heyet, bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmamış olması nedeniyle duruşmayı 20 Ocak 2020'ye erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan ailenin avukatı İbrahim Erenci, bilirkişi raporuyla ilgili bazı endişelerinin olduğu ve bunu duruşmada dile getirdiklerini aktardı.

Erenci, mahkemenin bu konuyla alakalı araştırma yapacağını düşündüklerini belirterek, "Yargılamanın bu kadar uzamasının bir diğer nedeni de soruşturmada maalesef Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu değerlendirme hatasıyla ilgili raporudur. Bundan sonraki süreci tahmin etmemiz mümkün görülmüyor ancak raporun olumlu görülmesi durumunda birkaç ay içinde hükme gidilebileceğini söyleyebilirim." diye konuştu.

- Olay

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde oturan ve 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı olarak bulunmuştu.

Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle 11 yıl aradan sonra Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E, Ahmet Ç. İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi.

Olaya ilişkin dava, 6 Aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanmıştı.

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