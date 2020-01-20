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  4. Balıkesir'de 14 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davaya devam edildi

Balıkesir'de 14 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davaya devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 14 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davaya devam edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, maktul Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe ve babası Yüksel Yıldırım, maktul Büşra Karabacak'ın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak ile avukatları ve yakınları katıldı.

"Kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, sanıkların tutuklanmaları için yeterli delilin olduğunu savundu.

SEGBİS ile duruşma salonuna bağlanan Seyhan Y. ve Ayhan Y. ise suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma, sanık vekillerinin beyanlarının alınması için ertelendi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan ailenin avukatı İbrahim Erenci, yargılamanın bu şekilde sürdürülmesi halinde 4-5 yıl daha sürebileceğini söyledi.

Kendilerine göre cinayeti kesin olarak işleyen kişilerin böyle giderse beraat edeceklerini ifade eden Erenci, şöyle konuştu:

"Bu durum bizi çok endişelendiriyor. Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda sanıkların ayan beyan bu suçu işleyen kişiler olduğu söyleniyordu. Bu raporun doğru olmadığını söyleyen Adli Tıp 5. İhtisas Kurulu kararıyla şahıslar salıverildi. Şu anda adli kontrolle tutuksuz olarak yargılanmaya devam ediyorlar."

- Olay

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde oturan ve 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı olarak bulunmuştu.

Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle 11 yıl aradan sonra Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E, Ahmet Ç. İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi.

Olaya ilişkin dava, 6 Aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanmıştı.

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