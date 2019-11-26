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Balıkesir'de 143 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:53 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 143 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 143 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Maden Adası açıklarında bir grup düzensiz göçmen tespit eden Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, iki lastik botu durdurdu.

Bottaki Afganistan uyruklu 50'si çocuk, 103 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca, bindikleri lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiğini belirten düzensiz göçmenlerin yardım talep etmesi üzerine harekete geçen ekipler, Ayvalık açıklarında lastik bottaki 14 Suriye, 12 Filistin, 8 Somali ve 6 Eritre uyruklu toplam 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunulan toplam 143 düzensiz göçmenle ilgili yasal işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık göçmen Sahil Güvenlik

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