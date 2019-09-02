Balıkesir'de 15 bin çocuk yüzmeyi öğrendi

Hem yüzmeyle fiziksel alandaki gelişimi sağlamak hem de ülkede çok sık rastlanan boğulmaları da asgariye indirmek için tüm çocuklara ve gençlere yüzmeyi öğretmeye çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Özellikle denize biraz daha uzak olan kırsal ilçelerimizde kurduk havuzları ama gördük ki denize yakın ya da uzak olması değil, yüzme bilmesi ya da bilmemesiyle doğru orantılı bir durum bu. Tam bir spor okulu mantığıyla hareket ediyoruz."

