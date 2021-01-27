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Balıkesir’de 16 aranan şahıs yakalandı

27.01.2021 18:41 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 16 aranan şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 30 fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen ve İvrindi ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 16 aranan şahsı yakalarken, 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 22 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 3 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 16 aranan şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 30 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen ve İvrindi ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 16 aranan şahsı yakalarken, 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 22 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 3 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet fişek ele geçirildi.

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