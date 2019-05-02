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Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

Ayvalık ilçesinde yakalanan yabancı uyrukluların kaçışını organize ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'dan ilçeye bir grup yabancı uyruklunun getirileceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükköy Mahallesi Tek Evler mevkisinde Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Bu kişilerin yanlarında lastik bot, ayak pompaları, bot motoru ve benzin dolu bidon ele geçirildi.

Göçmenleri getirdiği öne sürülen ve gözaltına alınan M.İ'ye ait araç ise Havran ilçesinde terk edilmiş bulundu ve yediemin otoparkına çekildi.

Kadın ve çocukların da bulunduğu, 15 günlük bir bebeğin de aralarında olduğu 17 düzensiz göçmene, polis ekiplerince yiyecek, giyecek, ilaç yardımı yapıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Çanakkale Göç İdaresine gönderilecek.

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Balıkesir düzensiz göçmen insan kaçakçılığı yasa dışı geçiş

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