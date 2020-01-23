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Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 19:34 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, bir grup düzensiz göçmenin lastik botla Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na doğru gittiğini fark etti.

Harekete geçen ekipler, durdurdukları bottaki 12 Suriye ve 6 Filistin uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirilen 8'i çocuk, 3'ü kadın düzensiz göçmenler hakkında işlem yapıldı.

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18 düzensiz göçmen Ayvalık Balıkesir

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