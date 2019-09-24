Balıkesir’de 180 kaçak göçmen ve 13 organizatör yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından insan kaçakçılığına karşı yapılan operasyonlarda, 180 kaçak göçmen ile 13 organizatör yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 13 organizatörden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7’sinin sorgusu devam ediyor.

Balıkesir sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 180 kaçak göçmen ile 13 organizatör yakalandı.

CEP TELEFONUNDAKİ KONUMDA 49 KAÇAK YAKALANDI

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası mevkiinde, şüphe üzerine kontrol amaçlı kamyoneti durdurdu. Kimlik sokrgusunda kamyonette bulunan C.Ü.’nün insan kaçakçılığı suçlamasıyla hakkında arama kaydı bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemede, C.Ü.'nün cep telefonuna konum atıldığı tespit edilerek, belirlenen konuma operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmeni yakaladı.

37 KAÇAK İLE 6 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Devriye görevinde bulunan Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Avcılar Mahallesinde durdurduğu kamyonette ise 37 Afganistan uyruklu göçmen ve organizatörler B.Ö., Ü.T., T.T., Ü.K., K.Y. ve E.P.'yi yakaladı. Ayrıca Gömeç ilçesinde yapılan operasyonda da bağlantılı olarak 76 kaçak göçmen yakalandı.

18 GÖÇMEN İLE 6 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda ise Ayvalık Sahilkent Mahallesi Palmiyeler Sitesi iskelesinden 9 erkek, 8 kadın, 1 çocuk toplam 18 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve organizatörler O.A., H.B., E.S., D.A., R.A. ve M.K. yakalandı. 6 organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 7 organizatör hakkındaki işlemler jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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