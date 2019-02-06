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Balıkesir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:56 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancı uyruklunun, Altınova Mahallesi İskele mevkisinden Midilli'ye geçmek üzere hazırlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu bölgede 17'si Afganistan, 2'si Suriye uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, kaçışı organize ettikleri iddiasıyla S.S. ve K.A'yı gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, kaçış için kullanılacak tekneye ve 19 can yeleğine de el koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Ayvalık Balıkesir Göçmen Kaçakçılığı Jandarma Suriye

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