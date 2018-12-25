Balıkesir’de 2 ilçede okullara kar tatili

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Dursunbey ilçesindeki tüm ve Kepsut ilçesinde ise, kırsal alandaki 3 mahallede yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, aşırı kar yağışı nedeniyle Dursunbey ilçesindeki tüm okullarda ve Kepsut ilçesinde ise taşımalı eğitim yapan Bükdere, Serçeören ve İsaalan kırsal mahallerinde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda da yarın bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Kepsut’taki diğer mahalle ve okullarda ise, eğitim öğretime devam edileceği açıklandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Balıkesir-Dursunbey arasındaki D-230 yolunda da ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

