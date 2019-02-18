Balıkesir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancı uyruklunun Avcılar Mahallesi Karaburun bölgesinden Midilli Adası'na geçmek üzere hazırlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu bölgede 20 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, kaçışı organize ettiği iddiasıyla A.M.J'yi gözaltına aldı.

Afganlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken A.M.J. İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

