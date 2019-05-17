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Balıkesir’de 20 FETÖ’cü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’de 15 Temmuz öncesi dernek aracılığı ile örgüte finans kaynağı sağladığı tespit edilen 29 FETÖ şüphelisinden 20’si adli makamlarca tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan soruşturma kapsamında örgüte mensup "Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği"nin örgüt adına faaliyet yürüterek usulsüz yöntemlerle örgüte finans kaynağı sağladığı tespit edilen şüpheliler hakkında "FETÖ-PDY üyesi veya yöneticisi olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tahkikat yapılmış, yapılan tahkikatın ardından o dönem adli mercilere sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Balıkesir’de 15 Temmuz öncesi dernek aracılığı ile örgüte finans kaynağı sağladığı tespit edilen 29 FETÖ şüphelisinden 20’si adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan soruşturma kapsamında örgüte mensup "Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği"nin örgüt adına faaliyet yürüterek usulsüz yöntemlerle örgüte finans kaynağı sağladığı tespit edilen şüpheliler hakkında "FETÖ-PDY üyesi veya yöneticisi olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tahkikat yapılmış, yapılan tahkikatın ardından o dönem adli mercilere sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Dosyanın gerçekleştirilen karar duruşmasında 29 şüpheliden 8’i hakkında "10 yıl ile 14 yıl 7 ay" arasında, 9’u hakkında "6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay" arasında, 3’ü hakkında "2 yıl 1 ay" cezaya hükmedildi.
Mahkeme 3 şüpheli hakkında beraat kararı verirken, başka soruşturmalardan tutuklu veya firari konumunda olan 6 kişinin dosyası ise tefrik edilerek ilgili soruşturma dosyalarına gönderildi. Yapılan duruşma sırasında mahkemede bulunan A.E., S.N.Y. ve V.D. adlı 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 10 yıl ve üzeri ceza alan B.K., G.D., İ.A. ve C.L. adlı 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmış olup, 10 şüpheli hakkında ise istinaf mahkemesine yapılacak itiraz süreci tamamlandıktan sonra yakalama kararı çıkarılacağı öğrenildi. Halen firari durumda olan şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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