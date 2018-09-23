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Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 09:38 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, huzur ve güven uygulaması yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla mevkisindeki metruk binada düzensiz göçmenlerin olduğu istihbaratına ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatör olduğu öne sürülen M.A.S. de gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir düzensiz göçmen

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