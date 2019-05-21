Balıkesir’de 23 by-lock kullanıcısına eş zamanlı operasyon

Balıkesir polisi 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenledi. 23 bylock kullanıcısına eş zamanlı operasyon yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütün gizli haberleşme programı bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 23 şüpheliye yönelik Balıkesir ili dahil 8 ilde İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Karaman, Bursa ve Van’da bulunan 24 adreste İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarla ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği öğrenildi.



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