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Balıkesir’de 24 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’de 24 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükköy Mahallesi, Badavut mevkisinde rutin devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda bir grup tespit etti. Bölgede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 Filistin ve 2 Suriye uyruklu düzensiz göçmen bulundu.

Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla M.A, M.V. ve C.H, gözaltına alındı. Bir şişme bot ile bot motoruna da el kondu.

Yakalanan düzensiz göçmenler ve 3 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
24 düzensiz göçmen 3 organizatör Ayvalık Balıkesir

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