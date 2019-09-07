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Balıkesir’de 25 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 21:44 | Son Güncelleme

Balıkesir’de 25 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, saat 02.30 sıralarında Ayvalık’ın 22 adası arasında hareket halindeki tekneden şüphelenen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tekneyi durdurdu.

Teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 12’si çocuk, 5’i kadın 25 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yasal işlemlerin yapılması için jandarmaya teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
25 göçmen Ayvalık Balıkesir

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