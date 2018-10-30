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Balıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:39 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de polisin ihbar üzerine durdurduğu araçta, piyasa değeri 2.5 milyon dolar olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi.

Balıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de polisin ihbar üzerine durdurduğu araçta, piyasa değeri 2.5 milyon dolar olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi. Polis memuru, muhtar ve müteahhit olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Balıkesir'e gelen bir araç içerisinde tarihi eser bulunduğu ihbarını aldı. İzmir yolu üzerindeki uygulama noktasında araç durduruldu. Yapılan kontrollerde, piyasa değerinin 2.5 milyon dolar olduğu değerlendiren İbranice altın yaldızlı Tevrat olarak bilinen obje ele geçirildi.
Araç içerisinde bulunan ve gözaltına alınan polis memuru M.K., mahalle muhtarı F.E. ve müteahhit A.E. hakkında, 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Balıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildiBalıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildiBalıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildiBalıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildi

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