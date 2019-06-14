HABER

Balıkesir’de 250 bin kök haşhaş ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 22:32 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bigadiç ilçesinde 250 bin kök haşhaş ele geçirdi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve kontrolü maksadıyla yapılan çalışmalar esnasında; Bigadiç ilçesi Kadıköy mahallesinde ikamet eden R.K.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bigadiç ilçesinde 250 bin kök haşhaş ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve kontrolü maksadıyla yapılan çalışmalar esnasında; Bigadiç ilçesi Kadıköy mahallesinde ikamet eden R.K. isimli şahsın; Bigadiç ilçesi Kadıköy mahallesi Mezaralanı mevkiindeki mera arazisine izinsiz olarak 250 bin kök haşhaş bitkisi ekimi yaptığı tespit edilmiştir. Bu olayla ilgili olarak Adli makamların talimatıyla R.K. isimli şüpheli hakkında "3098 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun"a göre yasal işlem başlatılmış ve anılan bölgeye izinsiz olarak ekilen haşhaş bitkilerine Balıkesir Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliğince el konulmuştur” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca Balıkesir Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliğince ve Bigadiç Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü kontrolünde arazinin eski haline dönüştürülmesine karar verildi. 250 bin kök yasa dışı ekimin Balıkesir için rekor sayı olduğu belirtildi.

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Silahlı saldırıdan kaçan kişi, otomobiliyle elektrik direğine çarptıSilahlı saldırıdan kaçan kişi, otomobiliyle elektrik direğine çarptı
Eski eşinin kayınvalidesini öldüren şüpheli bağ evinde yakalandıEski eşinin kayınvalidesini öldüren şüpheli bağ evinde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.