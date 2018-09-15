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Balıkesir'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 12:41 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun Badavut mevkisinde deniz kenarında beklediğini fark etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 27 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen Afganistanlılara, yiyecek, içecek ve giyim yardımında bulunuldu.

Yabancı uyruklular, buradaki işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir düzensiz göçmen

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