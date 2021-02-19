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Balıkesir’de 27 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

19.02.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de Narkotik polis ekipleri il genelinde yaptıkları 16 ayrı çalışmada 27 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 18.02.2021 tarihinde Balıkesir il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gönen ve Burhaniye ilçelerinde yapılan 16 ayrı çalışmada, 27 şüpheli şahıs yakalandı.

Balıkesir’de Narkotik polis ekipleri il genelinde yaptıkları 16 ayrı çalışmada 27 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 18.02.2021 tarihinde Balıkesir il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gönen ve Burhaniye ilçelerinde yapılan 16 ayrı çalışmada, 27 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol kararı ile 23 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 44 adet sentetik ecza hap, 18,65 gram metamfetamin, 103,05 gram esrar, 0,09 gram esrar tohumu maddesi, 163,11 gram sentetik kannabinoid bonzai, 82 adet ecstasy hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 4 bin 125 TL para, 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 29 adet kartuş, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

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