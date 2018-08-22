Balıkesir'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik keşif uçağı, ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi Badavut mevkisinde toplu halde hareket eden bir grubu tespit etti.
Bilgi verilmesi üzerine bölgede arazi taraması yapan jandarma ekipleri, Badavut olarak bilinen ormanlık alanda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 Afgan uyruklu şahısları yakaladı.
Yapılan soruşturmada organizatör olduğu belirlenen ve grubun içerisinde yer alan M.N. ile A.M. gözaltına alındı.
Diğer şahısların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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