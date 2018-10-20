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Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 22:22 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Tek Evler mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ağaçlık alanda saklanan kişilerin olduğunu fark etti.

Ekipler, 16'sı çocuk ve 6'sı kadın 29 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile organizatör olduğu belirlenen Ramazan H'yi yakaladı.

Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlerin işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
1 organizatör ayvalık 29 göçmen Balıkesir

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