HABER

Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 00:42 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yolları kullanarak Yunanistan'a kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çıplak Ada açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, hızla bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen, hareket halindeki lastik bot durdurularak kontrol edildi. 7'si, 9'u çocuk toplam 29 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Ayvalık Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Ayvalık Bot Komutanlığına götürüldü.

Göçmenlerin, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Balıkesir Göç İdaresine gönderilecekleri öğrenildi.

PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü
Pakdemirli: “Tanzanya’nın kalkınması için birikimimizi ve tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazırız”Pakdemirli: “Tanzanya’nın kalkınması için birikimimizi ve tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazırız”
Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı (3)Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Ayvalık Balıkesir düzensiz göçmen

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.