Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yolları kullanarak Yunanistan'a kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çıplak Ada açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, hızla bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen, hareket halindeki lastik bot durdurularak kontrol edildi. 7'si, 9'u çocuk toplam 29 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Ayvalık Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Ayvalık Bot Komutanlığına götürüldü.

Göçmenlerin, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Balıkesir Göç İdaresine gönderilecekleri öğrenildi.

