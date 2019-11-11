HABER

Balıkesir'de 3 yılda 4 bin 725 sokak hayvanı sahiplendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:37 | Son Güncelleme

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, 3 yıldır hizmet veren Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 16 bin 520 sokak hayvanının bakım ve kısırlaştırma işleminin yapıldığını, 4 bin 725'inin de sahiplendirildiğini açıkladı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/İVRİNDİ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, 3 yıldır hizmet veren Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 16 bin 520 sokak hayvanının bakım ve kısırlaştırma işleminin yapıldığını, 4 bin 725'inin de sahiplendirildiğini açıkladı.
Başkan Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak 2016 yılından bu yana İvrindi ilçesinde hizmet veren Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yılmaz, barınakta hayvanların tam teşekküllü modern bir hastane konforunda bakım ve tedavilerinin yapıldığını ifade ederek, "Can dostlarımız burada güvende" dedi. Yılmaz, barınağın 20 bin 500 metrekare alan ile Türkiye çapında en büyük ve en donanımlı merkezlerinden birisi haline geldiğini söyledi. "Tesislere bugüne kadar 19 bin 102 sokak hayvanı geldi. Bunlardan 16 bin 520 hayvanın bakımı ve kısırlaştırılma işlemleri yapıldı. Barınakta bulunan hayvanlardan 4 bin 725 tanesi de sahiplendirildi" diyen Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Tesisimizde çalışmalar ile gelecek kuşaklara hayvan sevgisi ve doğa bilincini aşılıyoruz, çocuklar ve vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bakımevlerimize gelen vatandaşlarımız ve genç ziyaretçilerimiz burada bulundukları süre içerisinde iyi vakit geçirsinler istiyoruz. Vatandaşlarımıza hayvan sevgisi kazandırmak için her türlü sosyal faaliyet ve aktivite gerçekleştiriyoruz. Barınağımızda ameliyathane, röntgen çekim alanı, laboratuvar gibi bölümlerimiz sayesinde tüm hayvanlarımızın hastalıkları tespit edilerek, tedavi olmalarını sağlıyoruz. 9 veteriner hekim, 6 tekniker, 1 radyoloji teknikeri ve diğer tesis faaliyetlerinde bulunan 20 personel olmak üzere, toplam 36 personel ile çalışıyor. 7/24 hizmet için hazır halde çalışan merkezimiz sivil toplum kuruluşları ve gönüllü hayvansever vatandaşlarımız ile iletişim halinde. Sokaklara barınma ve beslenme desteği sağlıyoruz."

FOTOĞRAFLI

Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!
Milas'ta helikopterli trafik denetimiMilas'ta helikopterli trafik denetimi
TOKİ, Karabük’te emeklileri ev sahibi yaptıTOKİ, Karabük’te emeklileri ev sahibi yaptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş defnedildi

Türkiye günlerce 'Onları' konuşmuştu! Hüzünlü veda

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi

Çorum’daki fidan dikimi rekoru denemesi tamamlandı

Yer: Çorum! Deneme tamamlandı...

Kayseri'de operasyon! Genç kız evde yarı baygın bulundu

Kayseri'de operasyon! Genç kız evde yarı baygın bulundu

Yalçın: Bahçeli'nin Atatürk sevgisini sorgulamak kimsenin haddi değil

MHP'den sert tepki: Kimsenin haddi değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.