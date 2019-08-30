Balıkesir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Fatih Emrah ERDOĞAN- Kadri KAYA/BALIKESİR, (DHA)- 30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü, Balıkesir kent merkezi ile Ayvalık ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Kent merkezindeki ilk tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Ahmet Akın, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Yücel Yılmaz ile birlikte makamında tebrikleri kabul etti.

Kuva-yi Millîye Meydanı'nda devam eden kutlamalar, Vali Ersin Yazıcı, 9. Ana Jet Üs Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın halkı selamlaması ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Öğretmen Albay Celal Çınar, "30 Ağustos 'Ya İstiklal Ya Ölüm' tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. Güçlü bir orduya sahip olmanın önemini çok iyi bilen Türk halkı, 15 Temmuz menfur darbe girişimi sonrasındaki süreçte, Peygamber Ocağı olarak adlandırdığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanını, milletini ve bayrağını canından aziz bilen gerçek askerleriyle, kendilerine bir dolara satan hainleri birbirinden ayırt ederek ordusuna sahip çıkmış ve 'Ordu Millet El Ele' anlayışı doğrultusunda emsalsiz basiretini bir kere daha sergilemiştir" dedi. Okunan şiirlerin ardından resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Törene, resmi kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

AYVALIK'TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Ayvalık ilçesindeki tören ise Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'na geçildi. Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Burhaniye İlçe Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Belediye Başkanı Mesut Ergin, protokol sırasına göre kurum amirleri, siyasi parti başkanları, dernekler ve meslek odası temsilcileri, okul müdürlerinin bayram tebriklerini kabul etti. Sakarya İlkokulu öğrencisi Irmak Akyol’un günün anlam ve önemine ilişkin şiir okumasının ardından geçit töreni ile kutlamalar sona erdi.