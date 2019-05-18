Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midili Adası'na gitmeye hazırlanan 30 düzensiz göçmen ile kaçışı organize ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bağlı timler, ihbar üzerine başlattıkları çalışma kapsamında operasyon düzenledi.
Afgan oldukları bildirilen 9'u kadın, 14'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalanarak jandarma karakoluna getirildi. Bu kişilere yiyecek, içecek, giysi ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.
Kaçışı organize ettiği ileri sürülen A.H.H. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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