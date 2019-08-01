Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İvrindi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemek amacıyla yaptığı yol kontrollerinde şüphelendiği bir araca "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan araç sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonrasında Gökçeyazı Mahallesi'nde durduruldu.

Afganistan uyruklu İ.Y'nin bulunduğu araçta yapılan aramada, tabanca ele geçirildi.

İ.Y'nin şüpheli ifadelerinden yola çıkarak bölgedeki çalışmalarını genişleten ekipler, arama tarama faaliyetleri sonucu Gökçeyazı Mahallesi'ndeki metruk bir binada Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatör olduğu belirlenen O.S. de gözaltına alındı.

