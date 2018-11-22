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Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 01:22 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi Madra Çayı deltasında bazı kişilerin şişme botla denize açılmak üzere olduğunu belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler 8'i kadın, 14'ü çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 31 kişiyi yakaladı.

Ekipler, kaçışı organize ettiği öne sürülen A.M'yi ise gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
31 göçmen Ayvalık Balıkesir

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