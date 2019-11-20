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Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 00:11 | Son Güncelleme

Organizatör oldukları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükköy Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, İzmir plakalı bir minibüs ile bu minibüse öncülük eden otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçlarda yapılan kontrolde, 11 Suriye, 16 Kongo, 1 Nijerya, 1 Güney Afrika ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatör oldukları değerlendirilen A.Ö. ve İ.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunulan göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir düzensiz göçmen

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