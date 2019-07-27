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Balıkesir'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 18:59 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi mevkisi Çıplak Ada'nın güney kısmında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirleyen Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti.

Midilli Adası'na doğru ilerleyen botu durduran ekipler, 13'ü çocuk, 9'u kadın 32 göçmeni yakaladı.

Suriye, Eritre ve Orta Afrika uyruklu göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
32 göçmen Ayvalık Balıkesir düzensiz göçmen

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