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Balıkesir'de 32 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 10:42 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden lastik botla, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Balıkesir'de 32 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden lastik botla, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesinde Çıplak Ada'nın güneyinde lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıkan 26 Suriye, 3 Eritre ve 3 Orta Afrika uyruklu, 10'u erkek, 9'u kadın ve 13'ü çocuk olmak üzere toplam 32 kaçak göçmeni yakaladı.
Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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