Balıkesir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı "TCSG- 905" botu, Çıplak Ada Tekev mevkisinde hareket halinde bir lastik bot tespit etti.
Bölgeye düzenlenen operasyonda, bir İran ve 32 Afganistan uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için Sarımsaklı Jandarma Karakoluna teslim edildi.
Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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