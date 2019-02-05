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Balıkesir’de 34 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 17:34 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan 3 otomobil içerisinde 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan 3 otomobil içerisinde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçmaya çalışan 3 araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine göçmen sevkıyatı yapılacağına istihbaratı alındı. Sivil ekiplerce yapılan takip sonrasında jandarma ekipleri tarafından E-87 karayolu Altınoluk Mahallesi Antandros mevki yol kontrol noktası oluşturularak kimlik kontrolüne başlandı. Takip edilen 3 araç kontrol noktasına geldiklerinde durduruldu. İ.H.P., M.E. ve M.K.’nin kullandığı 3 otomobilde Afganistan uyruklu 7 erkek, 8 kadın ve 19 çocuk olmak üzere 34 düzensiz göçmen yakalandı. Şüpheliler, İ.H.P., M.E. ve M.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresine gönderildi.

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