Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde düzenlenen operasyonda, 34 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyualan Mahallesi Köyyeri Asri Mezarlığı'ndan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini aldı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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