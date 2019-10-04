Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Cunda Adası Ortunç mevkisinde Midilli Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 24'ü Suriye, 7'si Somali, 2'si Irak ve 2'si Yemen uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldı.

