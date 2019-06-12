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Balıkesir'de 36 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 36 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Balıkesir'de 36 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 36 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nden göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, bölgeye düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan Afganistan ve Suriye uyruklu 36 kaçak göçmen ile organizatör M.N.'yi yakaladı.
21'i çocuk, 8'i kadın kaçak göçmenler ile M.N.'nin Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

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